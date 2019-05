„Selgeltnägijate tuleproovi” kandideeriv rituaalnõid: avastasin, et maailm on teistsugune viiendal eluaastal, kui oma vanaema hauakivi puutusin 

„Avastasin, et maailm on teistsugune viiendal eluaastal, kui oma vanaema hauakivi puutusin. Tundsin, et kõik, mida ma kuni selle hetkeni teadsin, on kadunud. Ma ei mäletanud midagi,” meenutab Keivo.

Keivo kandideerib saatesse esimest korda. „Mulle öeldi ülevalt [et kandideeriksin].” Mees sõnab, et teeb inimeste aitamisel kõike, mida on vaja teha, sealhulgas meditatsioone. Siiski rõhutab ta, et meditatsioone tehes on inimese hing puhastunud ainult nii palju, kui palju suutis inimene ise endast lahti lasta. „Vägisi ei saa midagi teha ega sundida. Kõik käib ainult nii, kuidas on ette nähtud,” lisab ta.

Rituaalnõid avaldab, et inimesed on temani tee leidnud erinevalt. „Nad võivad mind kohata, minust mõne märgi leida, kelleltki teiselt minu kohta kuulda või mind Facebookistki leida.”