VIDEO | Lauri Saatpalu meenutab Dagö esinemist: vanainimesed peksid üksteist lava ees tasuta kuuseistikute pärast 

„Mäletan üht markantset esinemist, kus polnud lava, oli poodium. Siis tuli välja, et see oli mingi metsapäev ja seal jagati kuuseistikuid. Meie mängisime ja ees toimus kaklus, vanainimesed peksid üksteist, sest tasuta kuuseistikuid oli vähe ja nad tahtsid neid saada. Neil polnud neid kuhugi pista, sest neil polnud ju ei põldu ega metsa,” meenutab Saatpalu.

Peeter Rebane räägib, et kuigi pärast esimese albumi ilmumist said nad kriitikutelt palju kiita, ei olnud neil võimalus kontserte anda. „Ükski kontserdikorraldaja ei soostunud sellise ansambliga riskima, sest kuskilt polnud kinnitust, et nad tõesti publiku toovad. See oli peaaegu klaustrofoobiline ja see kestis kolm aastat.”