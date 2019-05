VIDEO | Lenna Kuurmaa: tahaksin, et minu lapsed hooliksid teistest ja loodusest enda ümber 

Läheneva emadepäeva puhul on Kuurmaa saatesse kaasa võtnud ka oma tütred Ami ja Matilda. "Tahaksin, et nad oleksid julged, terved, heasüdamlikud, lahked ja hooliksid teistest ning loodusest enda ümber. See on kõik see, mida mina oluliseks pean ja annan seda ka neile edasi," räägib Lenna, mida tahab oma lastele ellu kaasa anda.