Tuuli Roosma on Samburu hõimu neidude turvakodu ehituseks kogunud juba üle 3000 euro 

Josephine Kulea on ainus ja esimene, kes selle hirmsa traditsiooni vastu on välja astunud. Oma sugulase päästmisest on tänaseks saanud suur organisatsioon, mis on päästnud juba 1183 tüdrukut. Tüdrukute turvakodus elab täna umbes 300 tüdrukut. Organisatsioon tegutseb ainult annetuste toel, sest poliitilist otsust nende toetamiseks ei juleta teha – Josephine on hõimu vanemate põlu all kui traditsioonilisele ühiskonnale vastu hakkaja.