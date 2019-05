Estonia laevahukust pääsenud rootslane ja paljude hukkunute omased nõuavad, et Eesti valitsus algataks õnnetuse uue uurimise 

Kui teoorias on peensusi, milles ka eksperdid vaidlevad, siis päriselu näitab, et mitte ükski laev pole käitunud nagu Estonia. Kui sarnase laeva visiir ja ramp mingil põhjusel lahti tulevad ja vesi autotekile pääseb, läheb laev kiiresti ümber ja jääb põhi ülespoole hulpima.

Formaalselt esitasid hagi kaks kannatanut, aga nendele lisaks andis allkirja veel 90 inimest. Märtsi alguses said nad vastuse, milles on ridamisi juriidilisi konkse alates sellest, et asjaga ei peaks üldse tegelema kuni selleni, et pole selge, milline oleks teoreetiliselt üldse riigiasutus, mis sellise uurimisega peaks tegelema.