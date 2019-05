Alari Kivisaar tänases „Naabrist parem“ saates: seda poleks suutnud isegi unes ette näha! 

Kohtunikud hindavad põrandate paigaldamist. Tundub, et naabrid on sellega vaid pooleldi hakkama saanud, sest kuigi põrandamaterjal ise on kenasti maas, on liistud kõigis korterites kas paigaldamata või paigaldatud kohutavalt ebakvaliteetselt. Samuti on igal sammul näha, et ka varasemad tööd on endiselt lõpetamata. Nii tehakse karm ja "Naabrist parema" ajaloos esmakordne otsus, millest saab lähemalt kuulda juba õhtuses osas.