HOIATUS! Imeväel tervendavad ravimid on tegelikult keelatud toidulisandid 

Arvot on aastaid veresoonte lupjumine. 2017. aasta lõpus nägi mees ajalehes reklaami professor William Draperi preparaadist, mis pidi tema mured lahendama. Nii otsustaski mees selle tellida. Remaxini nimelist ravimit tarvitas mees terve aasta. Tegelikult pole tegemist aga raviminiga, vaid toidulisandiga, mida Veterinaar- ja Toiduamet heakskiitnud ei ole ning millega Eesti kaubelda pole lubatud.

„Meie jaoks on pigem ohumärk, sest antud toote puhul lubati ju ravida ja kui ta toimib, siis see tähendab, et seal on sees võib olla ravivaid aineid mida märgistusel ei ole välja toodud,” sõnas Veterinaar- ja Toiduameti toitumisosakonna peaspetsialist Airika Salumets, lisades, et need võivad inimestele hoopis ohtu kujutada.

Tabletid said otsa ja mees otsustas neid juurde tellida. Sel korral sai ta aga hoopis Relevastini, mida ta tarvitas vaid ühe kapsli, kuid sellest piisas, et mehele tervisehäda tekitada. Terve öö tundis mees ennast poolhulluna. „Ta mõjus kuskil 10-12 tundi. Külmavärinad tulid, ei lasknud mul terve öö magada,” meenutab mees.

Ravikuuri soovitas tervisehooldusespetsialistid Karl Kibuspuu. Salumets seab aga kahtluse alla selle, kas Kibuspuu kirjutatud kiri on üldse personaalselt Arvole kirjutatud ja mida siis imeravim endast sisaldab. Kirja juures olnud tervisespetsialisti pildi all olnud nimi ei klappinud aga kirjas olnud nimega, mis tekitas kahtlust.

Lugu uurida aidanud reklaamiguru Marek Reinaas arvab, et Eesti reklaamitegijad mängus ei ole. Kõige rohkem ehk mõni tõlkebüroo, kes on tõenäoliselt poola keelse teksti eesti keelde tõlkinud. Lähemalt uurides kõnealuseid isikuid ei leitud. Küll aga avastati, et mees pildil on fotomodell, kellest hulgaliselt erinevaid lavastuspilte tehtud. Lisaks kõigele ei leitud ka infot ka professor William Draperi kohta, mistõttu on alust arvata, et tegemist on väljamõeldud inimesega.

Nii otsustaski Lindmaa helistada samale tellimiskeskuse numbrile, kust ka Arvo tellimuse tegi. Sealt mingisugust infot ei tulnud. Selle asemel paluti saata kõik küsimused hoopis ühele meiliaadressile.

„Nende toodete reklaamimisel eksitatakse tarbijaid. Lubatakse ravida haiguseid, mis ei ole toidulisanditel lubatud ja ei kasutata ka kõige viisakamaid võtteid toodete turustamisel,” sõnas Salumets. Reinaas selgitab, et ravimireklaam on Eestis väga põhjalikult reguleeritud ja ilmselt see, mida ravimi pähe müüakse on seda kindlasti ei ole.