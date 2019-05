Peetri elanikud on kimpus kohalikus toidupoes ahistava töötajaga 

„Ma tulin poest oma kottidega, siis ta jooksis mu juurde, et mind aidata, rabas käest ja enam lahti ei lasknud,” meenutab kohalik naine Helga esimest intsidenti „Kuuuurijas”. Mees saatis naise siiski autoni ning pakkus vägisi oma abi. Inimeste arust on tegemist võibolla puudega inimese ja tema tööle võtmine on väga tore, kuid tema liigne abivalmidus on häiriv ja hirmutav.

Esimesel korral ei teinud Helga sellest vahejuhtumist suurt numbrit. Peatselt leidis aset täpselt samasugune intsident. „Alguses ma arvasin, et asi on minus,” sõnab naine, kes tänaseks teab, et tegelikult on hädasolijaid veelgi.

Selveri abitöölisega pidevalt kokku sattuv naine kardab juba üksi poes käia. Viimati käis naine poes koos abikaasaga ja ka siis jooksis abitööline talle järgi, haaras käest ja oli äärmiselt ebameeldiv. Naisel olid sellest hiljem kätel lausa sinikad. Helga mees Ahto oli juhtunust nii häiritud, et tegi viisaka pöördumise ka kohalikke elanikke koondavasse sotsiaalmeediagruppi ning sai sealt teada, et abitöölisega hädasolevaid inimesi on veelgi.

Kohalikud on ka Peetri Selveri poole oma murega pöördunud, kuid mingit muutust toimunud ei ole. Ahto saatis Selverile kirja kuhu lisas ka kuvatõmmised saadud kommentaaridest, kus kohalikud elanikud sarnaseid lugusid räägivad. Selle ei reageeritud. Siis tuli aga kõne, milles öeldi, et nemad (Selver – toim.) ei suuda sellist asja uskuda. „Lubati rääkida inimesega ja sellega asi lõppes,” sõnab mees.