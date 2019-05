PIINLIK APSAKAS: „Troonide mängu“ vaatajad on hämmelduses, sest sarja tegijad ei märganud kaadrisse jäetud Starbucksi kohvitopsi 

Kaheksanda hooaja neljandas osas märkab täpsema silmaga vaataja ühes kaadris, kus Daenerys Targaryen üsna mittesteriilse laua taga istub, et laua peal on ka Starbucksi kohvitopsike.

Eks see ole osati ka arusaadav, et pikkade võttepäevade ajal on näitlejatel kohvi näol turgutust vaja, kuid produtsent või monteerijad oleksid võinud säravat plastiktopsi siiski märgata.

Suureks fopaaks peavad juhtunut aga tulihingelised fännid. “Mu lemmikseriaal kogu maailmas unustas Starbucksi kohvitopsi filmides lauale!” ahastab üks fänn Twitteris. “Ma loodan, et see Startbucksi tops saab Raudtrooni. See hooaeg on suur farss,” kurjustab teine. “Andke sellele Starbucksi topsile Emmy!” naerab kolmas.