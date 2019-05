VIDEOD JA GALERII | „Eesti muusika karika“ esimene finalist on ansambel Shanon! 

Juba 19. mail saavad televaatajad kaasa elada suursugusele otsesaatele, kus selgitatakse välja, kes väärib Eesti muusika karikat! Järgmisel pühapäeval selgub teine poolfinalist, kes astub Shanoni vastu võitlusesse – selleks on kas Karl-Erik Taukar või ansambel Põhja-Tallinn.

Vaata eilseid etteasteid järele:

1. Shanon “Tuhat ja üks ööd” H. Sal-Saller, J. Harik, E. Laurimaa / B. Sal-Saller 2. The Swingers “Cotton Eye Joe” J. M. Eriksson, P. Reinz, Ö. Ö. Öberg 3. Shanon “See viis” J. Feliciano, eestikeelsed sõnad H. Käo 4. The Swingers “Jäätunud jäljed” H. Sal-Saller, T. Immato, J. Harik / B. Sal-Saller 5. Shanon “Koolis” J. Lennon, P. McCartney eestikeelsed sõnad M. Helme 6. The Swingers “Linda, Linda” M. Boesveld, P. Tetteroo, H. Van Euck, eestikeelsed sõnad R. Sepper 7. Shanon “Ootan ööd” J. Harik, T. Immato / T. Immato 8. The Swingers “Meie siesta” M. Mattisen, T. Vendt / M. Mattisen, T. Mihhailova-Saar, L. Lass