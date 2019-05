„Eesti muusika karika” poolfinaalis The Swingersiga vastamisi astuv Shanon: me pole bändiproovi teinud 7–8 aastat 

Shanoni solist Taavi Immato tunnistab, et teadis Swingersi repertuaarist nende „Eesti laulu” võistluslugu ja versiooni loost Despasito, kuid eriti kursis polnud. „Kuna nad on peobänd, siis on neil repertuaaris väga palju välismaa lugude kavereid, aga ega ma kõike ei tea,” sõnab Taavi.

Samal teemal Saated Kes on esimene „Eesti muusika karika“ finalist? Shanon või The Swingers? „Kuidas ma ütlen, õnn või õnnetus, pigem õnn, et neil on nii palju liikmeid ja praktiliselt võis ju valida loo ükskõik kelle repertuaarist. Jami lugu „See viis” on selline hea, millega meil klikkis kõige paremini,” selgitab Taavi, kuidas nende valik sündis.

Swingersi üks lauljaid Tanja Mihhailova-Saar tunnistab, et nad kuulasid ikka mõned lood enne üle, kui selle ühe kasuks otsustasid. Mõte esitada koos Mikuga (Tanja abikaasa Mikk Saar – toim.) duetina „Jäätunud jäljed” tekkis loost endast. „Tundus selline lugu, et seda saab laulda kas üksi või kahekesi. Kuna Mikk ja Birgit on juba duetti laulnud („Isa tuli koju” – toim.) ja me kolmekesi tegime Kadri Voorandi laulu, siis tundus mulle huvitav teha seda koos Mikuga. Kuna me oleme ka paar, siis tundus nõnda asjakohane. See tuli kuidagi hästi loomulikult,” selgitab ta loo valikut.

Kõik saate jaoks tehtud lood leiavad koha ka The Swingersi repertuaaris. Külli Rummel / TV3

Shanoni repertuaariga on Tanja hästi tuttav. „Kuulan raadiot päris tihti. Tean enam-vähem kogu nende repertuaari, võib-olla mitte peast kõiki sõnu, aga kindlasti refrääni oskan kaasa laulda,” räägib Tanja.

Loost „Koolis” oma versiooni tegemine oli Taavi sõnul paras pähkel. „Originaalis on ta selline... nagu vanasti tehti muusikat. Meie eesmärk ongi teha tänapäevaseks. Tuli idee, et teeks kantrikaks, aga selleks kulus väga palju tööd!”

Swingers pani oma võtmesse loo „Linda, Linda” ja üllatab sellega kõiki televaatajaid. „Meil jah Timo ja Mihkel teevad erinevaid versioone lauludest ja see on pigem Timo nägemus sellest loost, teine versioon täiesti,” muigab Tanja. Lugu saab ladina muusika puudutuse, muutub kiiremaks ja mängu tuuakse ka saksofon. „Meil on bändis päris head mehed ja kõrvad,” naerab ta taas, lisades, et nad katsetasid erinevaid versioone ja oma väikese soolo lisavad kõik.