Priit Kuusk

Vaatajad on harjunud, et "Aktuaalse kaamera" uudisteankrud kannavad ülikonda, kuid harva on võimalik näha, kas diktoritel on jalas kingad või midagi muud. Kolmapäevases saates märkas aga tähelepanelik vaataja, et Priit Kuusel olid jalas lausa plätud! Nagu Imre Kaas sotsiaalmeedias retooriliselt küsis - kes ütles, et ülikonnaga ei või plätusid kanda?