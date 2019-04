Šveitsi LSD ja MDMA riiklikult rahastatud uurimisprojektis osalenud psühhoterapeut: neid aineid narkootikumideks nimetada on vale! 

Friederike Meckel-Fischer, on endine psühhoterapeut kes praktiseeris Šveitsis. 62aastaselt mõisteti süüdi narkootikumide käitlemises, kuna andis neid oma patsientidele. Kurioosne on see, et alguses tegi ta seda Šveitsi valitsuse heakskiidul.

Frederike arvates on vale, et LSD ja MDMA narkootikumidega ühte patta pannakse. “Kuivõrd tegemist on psühhoaktiivsete ainetega, visatakse need kõik ühte patta koos narkootikumidega. Kui kuuled sõna “narkootikum” tuleb pähe mõiste “sõltuvusttekitav”. Need ained ei tekita sõltuvust, aga need pannakse samasse patta. Kõiki sõltuvusttekitavad aineid nimetatakse narkootikumideks, mis on samuti vale. Ja need on keelatud, sest on keelatud,” tõdes ta.