Marti Kuusik: mind ei ole ministritoolile palutud sellepärast, et oleksin maailma kõige ilusama pereelu elaja 

„Rääkisin mõned päevad tagasi Sulev Vedleriga ja mul oli talle täpselt sama küsimus – miks? Mis on see tõuge, mis paneb inimesi selliseid rumalaid avaldusi tegema? Huvitav on muidugi, et sellised avaldused tekkisid, kui oli selge, et mina oleksin minister. Olen tegelikult aastaid Rakvere kohalikus poliitikas figureerinud ja eelmisel kevadel oli juttu, et olin üks kandidaat kohalikus pisikeses võimudraamas volikogu esimehe ametikohale. See on ikkagi piisavalt oluline koht, mille juures võiks siis juba kõneks võtta, et nimetatud kandidaadil on väga isepärased halvad jooned, mistõttu tuleks ta välistada,” kommenteerib ta „Ringvaates”.

„Mis võiks olla nende inimeste motivatsioon, kes tahaksid, et uuel valitsusel oleks palju probleeme? Ma arvan, et siduda ära olulised mittesoovitud ministrid mingite tegevustega, mis takistab neid oluliste asjade tegemisel,” kommenteerib minister.

Kuusik sõnab, et tema naine murdis käeluu eelmisel suvel. „Jah, tal oli õnnetus, mille tagajärjel käeluu murdus. Inimene kukkus oma koduhoovis,” kinnitab ta. „Kuidas kukutakse talvel? Ma arvan, et inimene kaotas tasakaalu ja kukkus. Kõik. Minu reaktsiooni ei saanud olla, sest mina ei viibinud kohapeal. Ta pidi lihtsalt endaga toimetama,” lisab minister.

Hiljuti tunnistas mees, et puhus parlamendivalimiste järgsel hommikul autoroolis politsei alkomeetri „punaseks”. „Kõik, mis mina ütlesin, oli number 0,14. See, et keegi keskendus pisikesele detailile, et on erinevus milligramm liitrites ja promillides, on lihtsalt pahatahtlik eksitus. Mina sain öelda numbri, mis läks paberitesse. Mäletan, et paberitesse läks number 0,14.”

„Peaminister ei kutsunud mind otseselt välja. Meil tekkis kohtumine tänase jooksul. Rääkisime loomulikult tänasest skandaalist. Saan härra Ratasest täielikult aru. Kui sellised kahtlused peaksid osutuma tõeks, ei saa selline inimene olla Eesti vabariigi minister, see on loogiline. Minu kinnitus talle oli, et see on lihtsalt väga oskuslikult, Eesti parimal tasemel organiseeritud infooperatsioon ja olen selles elanud varsti juba 5-6 päeva. Ma ei saa sellele lihtsalt alluda,” sõnab Kuusik saates.

Kui mees täna ametisse nimetati, läks president selleks ajaks ruumist välja. Kuusik arvab, et Kaljulaid avaldas oma hinnangut, mis oli täiesti mõistetav. „Minu esimene reaktsioon oli, et arvasin, et see polnud kõige korrektsem käitumine, sest kohus on ikkagi see, kes peaks inimest Eesti vabariigis süüdi mõistma, mitte mingisugune 15 minutit tagasi avaldatud ajaleheartikkel, mille üle võib tõsiselt vaidlema hakata. Aga kui lugesin pärast meediast kiirelt ühe oma lähema kaastöötaja kommentaari, kus ta väitis, et juhul, kui kahtlustused osutuvad valeks, võib ta olla esimene, kes esitab oma vabanduse ja arvan, et see on väga õiglane lähenemine,” austab ta presidendi seisukohta.