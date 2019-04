Eesti Jevgeni Ossinovski korterit renoveeris ettevõte, kellel polnud selleks vastavat luba Toimetas Terttu Jazepov , täna, 21:00 Jaga: M

Jevgeni Ossinovski Erki Pärnaku

„Kui Jevgeni naine kohale tuli ja tema ütles, et värv ei sobi, võeti põrand üles. Mu vend tegi vannitoaremondi ära ja siis öeldi, et meile see värv ei sobi, võta nüüd terve põrand üles. Trepp oli seal nii kallis, et mõni inimene ostab omale selle raha eest auto. Töömees, kes selle paigaldas, ütles, et see maksis 12 000 eurot,” räägib Lembit, kes renoveeris Jevgeni Ossinovskile kuulunud korterit. Paraku ei teadnud ta sel hetkel, et ehitusfirmal ei ole muinsuskaitse all olevas majas remonditöödeks vajalikku luba.