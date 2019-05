„Rakett 69“ võitnud 17aastane karateäss: emotsioon on meeletu! 

"Rakett 69" võitja sõnul on väga oluline ka suhtlemisoskus, mida ta hindab enda puhul heaks. "Kuulan teisi. See on kõige tähtsam – oskus kuulata teisi inimesi. Liidrisüsteem ei saa toimida ilma kompromissita," on Tiago kindel. Meeskonna edukust näitavad Tiago sõnul mitte niivõrd tiimikaaslaste individuaalsed oskused, vaid oskus kuulata ja koos töötada. "Et meeskonnatöö sujuks, peavad kõik üksteisest aru saama. Kui see ei tööta, siis ei ole sellel lihtsalt mõtet. Tugev meeskonnaliige on suhtleja ja avatud mõtlemisega," lausub Tiago.