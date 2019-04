VIDEO | Õudusfilmi „Karv” peaosatäitja Sten Karpov: olin pärast võtteid kolm päeva kärnas 

„Olin kolm päeva kodus kärnas, nii et taastumiseks läks ka omajagu aega. Kunst nõuab ohvreid,” tõdeb Karpov „Ringvaates”. „Minule mõjub see naljakalt, sest tean ju, mis seal taga toimus – need viis võttepäeva olid minu jaoks täis piina,” ütleb ta.

Karpov arvab, et kiilaspäisusega toimetulek ja selle aktsepteerimine sõltub kõige enam east, mil see mehega juhtub. „Kui see juhtub nooremas eas nagu minul – õppisin alles näitlejaks, olin kolmandal kursusel – siis tundus järsku, et lõpetan kooli ja ei olegi enam täiuslik ning kes mind sellisena üldse tahab. Olen varakiilakas noor mees, teatris veel mätsib selle parukatega ära, aga filmis ja teles on asi natuke teistmoodi. Olen ühes seriaalis parukaga mänginud ja ei kukkunud väga hästi välja,” tõdeb Karpov, et sarjades parukaga inimesi ära ei peta.