Tätoveeringute eemaldamise äris valitseb korralagedus: nahakaunistuse eemaldamine võib lõppeda punetavate villide ja armidega 

“Arst vangutas pead ja ütles, et siin on kõik väga pahasti. Nahk on rikutud, armid on tulnud, väärkoheldud on masinat, masin ei ole olnud võimas ja on tehtud ühe koha peal hästi tugevalt, sisse kraabitud," tõdes Katrin.

"Patsiendid näitavad oma endisi tätoveeringuid ja ma pean neile selgitama, et nende tätoveering pole tätoveering, vaid armistunud nahk, arm" sõnas Uskov.

Uskovi sõnul 30 inimesest, kes nädala jooksul kliinikus tätoveeringut eemaldamas käivad, on kolme erineva raskusastmega armid. Enamasti on põhjus, et kontrollimata aparatuur oskamatutes kätes põhjustab põletuse. Kui kiir on liiga nõrk, hoitakse seda liiga kaua ühel kohal, mis kuumutab rakke liigselt.

“Kui jutt käib mingist AliExpressist 300 dollari eest soetatud imemasinast, mis kirjelduse järgi eemaldab iga värvitätoveeringu ühe protseduuriga, ja see masin on inimese käes, kel pole meditsiiniharidust, kes ei tea midagi naha ehitusest, ei oska protseduuri läbi viia, ei ole seda kunagi õppinud, tal pole seadme tootja sertifikaati, siis on sel inimesel kõik võimalused kohe oma katsealuste nahka kahjustada," ütles Uskov.

Ühelt poolt soodustab sellist olukorda aparatuuri suhteliselt odav hind ja kerge kättesaadavus, teisalt puudulikud seadused. Asjatundjatel on olukorrast erinev arusaam. Ühelt poolt on tervisehoiuteenuste nimekirjad ja reeglid väga detailsed, aga samas pole ühtegi seadust, mis ütleks otseselt, et tätoveeringu eemaldamine on meditsiini protseduur. Teisalt juba 2018. aastal tõlgiti eesti keelde Euroopa standard, mis liigitab tätoveeringu eemaldamise laseriga meditsiiniliseks protseduuriks.

Sellele toetudes leiab Terviseamet, et vastava teenuse osutamiseks peab olema meditsiiniline haridus ja firmal tervisehoiuseteenuse osutaja leping. Kabinetid, kus Katrin ja Lauri käisid, on praeguseks suletud ja tegutsevad teise nime all. Tagantjärgi pole võimalik tõestada, et sealsetel töötajatel on mingigi meditsiiniharidus.

Ehkki arstid ütlevad, et näevad probleemi aina enam, pole Terviseamet siiani saanud ühtegi ametlikku kaebust. Kuigi Katrin ja Lauri kaotasid sadu eurosid ja rikkusid naha pöördumatult, jätsid nad ametliku kaebuse tegemata.