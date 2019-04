„Naabrist parem“ tõi ekraanile emotsionaalse episoodi: kibedad kaotused, suhtlemiskeelud ja pettumused!  

Suure pere ema Kersti eriti kurvaks kiskunud värvimise hindamine tõi neile juba teise punase roseti. Töö, mida oli tehtud küll suure innu ja perekondliku ühtsusega, ei vastanud sugugi kohtunike kvaliteedikriteeriumitele ja ka disaini osas oldi kahtlevad. Kibe kaotus ja võitjatele antud ihaldusväärne auhind andsid Kersti pettumusele aga veelgi hoogu juurde. Karistuseks saadud suhtlemiskeeld plaatimismängu esimeses pooles ei tõmmanud pere tempot töö juures enam õnneks rohkem alla, sest juhtnööre jagati omavahel ikka, lihtsalt suuvoodriks olid lapsed. Kuigi Vallol ja ka enamikul teistest naabritest puudusid plaatimises igasugused kogemused, läksid nad mängule vastu entusiasmiga, sest viimistlusekspert Triin Türk tuli seegi kord juhiseid andma ja kõigil oli võimalus õppida ära uus ja vajalik oskus.

Kõigutamatud naised Catrin ja Birgit on eriti pettunud, et peavad oma värvimistöid parandama hakkama. Kuigi ka neile endi jaoks olid mõned vead ilmsed, siis säilis hindamiseni lootus, et midagi jääb kohtunikel ka märkamata ja lõputu ning keerulise tööna tunduvat seinte üle värvimist enam ette võtta ei tule. Terava pilguga Tõnisel, Aljonal ja Triinul ei jää aga midagi märkamata ning parandusi on vaja teha nii mõnelgi seinal. Esimest korda elus plaatimismängus seda tööd katsetades proovisid nüüd eksimusi eriti kartvad naised teha kõike võimalikult täpselt, millimeetri ja milliliitri pealt. Töö oli küll esimese korra kohta tubli, kuid plaadid seina ei jäänud ja võidurosett jäi kättesaamatuks.

Pidur ja gaas Kristel ja Hendrik pidurdasid ja kiirendasid värvimistööde jooksul võrdselt ning jäid lõpuks ajahätta ja tunnistasid, et lõplikud värvimise viimistlustööd jäid tegemata. Kohtunikele avaldasid nende valitud harmoneeruvad hallid, sinakad ja rohekad toonid harmoneeruvad sellegipoolest muljet. Suurimaks veaks peeti aga seda, et seintele oli sattunud liiga palju puru ja värvirulli ebemeid, samuti olid mõned seinad jäänud kiirustades veidi triibuliseks. Plaatimiseks valmistumisel oli Hendrikul õppimisel taas abiks olnud Youtube, kust põhitõed selgeks pidid saama. Perekond Vesi asus julgelt tegutsema, kuid lõpptulemus on ilus ainult kaugelt vaadates. Selgus, et vanakooli kvaliteedikontrolli tehnika ehk lihtne koputamine oli jäänud kõiketeadval internetil naabritele õpetamata.