“Kui poole tunniga ei saa mitte nägijaks, me saadame esimese lennukiga ta Eestisse. Kui ma seda kõnet kuulsin, siis mul oli nii hea meel, et ma hõõrusin oma käsi kohe, need olid nagu sünnitusvalud vaimses maailmas, et Jeesus teeb midagi huvitavat,” meenutas rabi.

Lillemäe sõnul on ta aga heteroteks teinud ka homoseksuaalid, keda Šveitsis parkimisplatsil kohtas. Tema autosse tulnud mehed olevat tahtnud kohe teineteisele käsi külge panna, kuid Lillemäe haaras nende kätest ning hakkas tantsima ja heebrea keeles laulma. Pärast seda on Lillemäe sõnul mõlemad mehed õnnelikes heteroseksuaalsetes abieludes ja talle siiani tänulikud.

Eestis aitas Lillemäe paari, kes ootasid kaksikuid. “Lapsed olid ühes lootekotis, aga sõrmed segamini. Arst ütles, et see on kõige hullem, mis olla saab ja nad võivad niimoodi hukkuda,” meenutas Jane Käo. Naise sõnul, tänu Benjamini abile kasvasid lootekotti aga vaheseinad. “Ta pani käed peale ja palvetas. Jumala vägi, kiirgus ja kuum jutt läks üle keha, see on ime, mis toimus!”