Tapmise eest vanglas istuva naise poeg: ema viis selle teoni kasuisa vägivaldsus 

Janal on istuda jäänud veel 11 aastat. Tema täisealiseks saanud poeg Mel-Andris rääkis „Kuuuurijale“, et ema viis tapatööni vägivaldne elukaaslane Toomas Sults. „Tal oli raske depressioon, ta oli elukaaslasega väga hirmu all,“ ütles Jana ema Milvi. „Nad on Toomasega koos elanud umbes 10 aastat ja Toomas oli agressiivne. Ma pidin kogu aeg vahel olema, et tütrel ja lastel oleks rahulik. Olin kohustatud kogu aeg ka politseid välja kutsuma,“ rääkis Milvi. „Väga vägivaldne inimene,“ lisas Mel-Andris.

Samal teemal Julm naismõrvar jätkab kuritegusid ka vanglatrellide taga 10. jaanuar 2019, 21:20 Kiremõrva ohvri surmahirmu tundnud poeg soovitas tapjatel oma ema elutu keha põlema panna 18. veebruar 2016, 06:00 Poeg ütles, et Toomas tegi tema emast sisuliselt vaimse invaliidi. „Peksis ema pead vastu asfalti, lükkas pikali ja peksis rusikatega pähe. Ema sai peapõrutuse,“ meenutas Mel-Andris üht pealtnähtud seika. Kord aga murdis elukaaslane ta emal sõrmeluu. Asi läks nii kaugele, et Jana ei olnud võimeline voodist tõusma, ei käinud tööl ja võttis iga päev tablette. „Varem sai tema räägitud, aga siis jäi ta nii iseendasse kinni. Ma ütlesin, et läheme siit ära, aga ema ütles, et ta ei suuda, sest kardab Toomast nii õudselt.“

Ema Milvi kolis tütre majja korrus allapoole elama, et pidevalt läheduses olla. „Toitsin teda lusikalt, viisin õue jalutama, pesin teda ja nägin palju vaeva, et talle jalad alla saada.“

Tapatöö toimus 2015. aasta jaanipäeval. Jana, Mel-Andris ja Milvi olid jaanilaupäeval käinud kesklinna jaanitulel ja lõbutsenud. Järgmisel päeval rääkis Jana 8aastane poeg, kes Toomasega kodus oli, et isa käis võõra naisega jaanipäeval ja tema oli üksi kodus.

Jana ema ja poeg kirjeldasid saates, et Toomas helistas Janale ja kutsus tolle endaga Kristiine keskusesse kohtuma, et talle rohtude jaoks raha anda. „Väikevend läks koos emaga ja helistas mulle ja kutsus mind ka. Et pärast hakkavad jälle kiskuma ja vaja vahele tulla.“

Jana ja Toomas kohtusid Kristiine keskuses sees, lapsed ootasid õues. Siis tuli naine välja ja ütles lastele, et nad peaksid koju minema. Toomas olla naisele igavest truudust vandunud ja kutsunud Jana kaasa, et minna naise juurde, kellega mees jaanipäeva veetnud oli ja asjad selgeks rääkida. Lapsed läksid koju ja mõni aeg hiljem tuli sinna ka Jana, kes ütles, et on hakkama saanud kohutava kuriteoga. Ema Milvi ütleb, et ta ei uskunud alguses tütart, et too mõrva sooritas. Siis lahkus Jana kodust, oli kaks päeva kadunud ja tagasi tulles otsustas end politseile üles anda.

Milvi ja Mel-Andris rääkisid, et Jana selgitas neile, mis juhtus. Koos mingi naise korterisse, kus teine naine ja Toomas Jana nii endast välja viisid, et too soovis lahkuda. „Toomas keeras ukse lukku ja ütles, et siit ei lahku enam keegi elusana. Andis emale valiku, et sa kas tapad selle naise või mina tapan sinu,“ rääkis Mel-Andris. „Ema läks talle kallale, surus ta pikali maha, oma jalgade vahele ja tõmbas tal kuldketiga kõripaelad kinni.“ Mees aga pani surnukeha põlema.