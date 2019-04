Kirikuisa aitas moslemitel ristiusku pöörduda 

„See üks konkreetne näide, mis esile tõsteti, ei ole kaugeltki ainus. Juudi rabi ei ole ka ainus keda solvatakse,” kommenteerib Luhamets hiljutist intsidenti „Kuuuurijas". Näiteks meenutab ta ühte korda, kui matusetalitust läbi viies karjuti talle pedofiil. Kuigi mees kirjutas sellest ka oma sotsiaalmeedia kontol, ei järgnenud ei uurimist ega meeste vahistamist. „Olen seda vahel tundnud küll, et kristlasi võib ikka kiusata, kristlaste kohta võib kirjutada milliseid nilbusi tahes,” tundub talle, et kristlased ei ole nii suured solvujad lihtsalt ja seetõttu on neid kergem kiusata.

Jutud käivad aga, et Luhamets on suutnud iraanlased usku muutma. „Jah, kolm moslemit,” kinnitab kirikuõpetaja, et kogu pere sai ristitud ja leeritatud.

„Põgenesid Iraanist ja kui nad Harkus olid kinni, siis küsisid nad kiriku järgi. Millegi pärast, ma ei teagi miks, soovitati tulla minu juurde. Helistati ette ja küsiti kas võib saata,” meenutab Luhamets.

Olgu öeldud, et moslemitel on oma usku ja Islamist lahti öelda keelatud ja neid võib kodumaal oodata ees surmanuhtlus.

Alguses suhtus ka Luhamets ise iraanlastesse teatava kahtlusega, sõnades, et ega tema ei tea, mida nad südames tundsid.

Tänaseks on nad siiski Eestist lahkunud ja Saksamaale kolinud, sest siin ei saanud nad lihtsalt asüüli.