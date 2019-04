„Troonide mängu“ eestlastest fännid ennustavad, mis juhtub viimases hooajas! Kirsti Timmer: minu raudtroon kuulub Jon Snow’le 

Kirsti Timmer Kristjan Lepp/ Ajakirjade Kirjastus

Timmer tõdeb, et hakkas “Troonide mängu” vaatama oma 13aastase poja Ron’i õhutusel. “Tema on kõik hooajad ära vaadanud ja arvas, et see on sari, mis mind köidab. Tal oli õigus. Nii, et mul on värskelt vaadatud ja ootan põnevusega kaheksandat hooaega,” ütleb ta.