GALERII | "EESTI MUUSIKA KARIKAS": Kadri Voorand jäi The Swingersile alla 

Kadrigi jäi nende esitusega väga rahule. „On veel laulupeo aasta ja 10 000 lauljat segakooris laulavad seda. Neil on just ülevaatused seljataga ja teie esitus annab neile veel indu ja enesekindlust juurde. Minu jaoks oli see täielik šokk, kuidas te laulu esitasite. See oli laulupeo vääriline! Ma isegi ei julgenud seda laulda, sest see on kirjutatud laulupeoks ja ma ei tahtnud inimestelt ära võtta tunnet, mis oli juba tekkinud. Te tegite seda nii fantastiliselt, et staadioni power tuli sisse. Hea, et ma nutma ei hakanud!“

Samal teemal Saated Vaata ja kuula uuesti: „Eesti muusika karika“ lahingus võitis Kadri Voorandit The Swingers Kadrilgi läks The Swingersi repertuaarist loo valimine hõlpsalt. „Meil ei läinud otsustamisega kaua. Algul mõtlesime teha Tanja „Amazingut“, sellel on seade olemas, aga siis tuli välja, et me ei saagi seda teha,“ oli Kadri sõnul nende esialgne plaan teine. „Järgmine hetk ei olnud üldse raske, sest me leidsime Birgiti loo „Me täna öösel ei maga“. Mõtlesime, kuidas a capella'sseda nii seada, et me lugu ära ei rikuks. Ei taha ju täiesti ära ka muuta, et keegi ära ei tunneks. Aga vist õnnestus,“ jäi Kadri enda esitusega rahule.

Kuigi Tanja Kadri esitust väga kommenteerida ei soovi, sest kõige paremini oskaks seda teha loo originaalesitaja Birgit Sarrap, ütles ta: „See oli nii värviline seade ja esitus!“ Üldse ei väsinud ta vastast kiitmast: „Kõik Kadri ja Estonian Voicese esitused on lihtsalt geniaalsed!“

Uue loona tegi The Swingers Tanja loo tema muusikukarjääri algusaegadest, kui ta veel Nightlight Duosse kuulus. Mõte palast „Jäljed liivas“ uus verisoon teha oli neil tegelikult juba enne saadet. „Orginaal on ju täiesti teistsugune, see oli disko!“ sõnas Tanja.