Sünne Valtri internetis mustamisest: kui saaks inimestele südamele koputada, et lõpetage ära, see ei ole normaalne 

Sundja avaldab „Kolmeraudses” arvamust, et eri inimestel võivad üritusel osalemiseks olla erinevad põhjused. „Mina teen seda puhtalt sellepärast, et tundsin, et see ei sobi mulle enam. Mul on tunne, et on toimunud nihe mingite asjade väljaütlemisel, mille puhul mulle tundus, et me ei räägi nii. Minu jaoks käib sellega kaasas vastutus ja nende sõnade taga olevat vastutust pole mina tähele pannud,” viitab ta viimasel ajal poliitikas toimuvale.

Valtri meelest ei ole praeguse olukorra lahendamiseks ühte retsepti. „Inimesi on palju ja kõigil on oma arvamus. Loomulikult on tore, et oleme värvilised, sest kui oleme hall mass, siis me ei jõuagi kuhugi. Enne oli juttu, et internetimaailm on mõnus mugav tsoon, mustame kõiki ja nii hea on teha asju, kui pärast pole mingit vastutust. Kui saaks nüüd inimestele südamele koputada, et lõpetage see loopimine ära, see ei ole normaalne. Me oleme nii väike ühiskond, me peaksime kokku hoidma. Võib-olla teeme seda jälle 30 aasta pärast ja siis jälle 30 aasta pärast – kui on vaja teha, siis tuleb teha.”