Anna-Maria Veidemann-Makko jätab televisiooni: tegin tööd suure kire ja pühendumisega, kuid paraku pere arvelt 

Anna-Maria ütleb, et mõte töökohta vahetada on tema peas olnud juba mõnda aega. „Kui Kroonikalt tuli juba kolmas pakkumine, sedapuhku Ingrid Veidenbergilt, olin seekord valmis selle ka vastu võtma. Kindlasti polnud otsus kerge, aga nüüdseks on see minus kuu aega settinud, ning ka lähedased ja kolleegid on sellest teadlikud.“

Anna-Maria sõnab, et mõtles pakkumisele tõsiselt. „Olin parasjagu välislähetuses ja siis oli aega mõttes plusse ja miinuseid kirja panna, kas jääda uudistesse edasi või keerata uus lehekülg.“ Naine tunnistab, et valas õhtuti enne magamajäämist ohtralt pisaraid, sest ta tõesti armastab teletööd. „Olin ju pea 11 aastat TV3 ja „Seitsmeste uudistega“ abielus ja iga lahutus on raske, just emotsionaalselt. Oma ülemusele Mart Mardisalule teatasin otsusest emakeelepäeval, minu viimane tööpäev on enne suurt reedet.“

Anna-Maria Veidemann-Makko Erki Pärnaku

Lisaks alustab poeg Henri järgmisel aastal kooliteed ja siis muutub elurütm ju veelgi. „Sellele eelneb ka ettevalmistus, seega oleksin ma selle otsuse lähema aasta jooksul nagunii teinud.“ Anna-Maria lisab, et ilma oma ema, isa ja abikaasa Ervini toeta poleks ta kindlasti saanud oma tööd nii suure põhjalikkusega teha, sest just vanavanemad on tihti tema poega hoidnud.

KUULSUSED: Aastate jooksul on Anna-Maria lisaks kodumaistele kuulsustele saanud intervjueerida ka maailmakuulsaid staare. Näiteks on ta juttu puhunud Eestis väga populaarse sarja „Kirgede torm“ peaosalistega ning „Vapratest ja ilusatest“ tuntud Ron Mossi ehk Ridge Forresteriga. Erakogu

Ringiga Kroonikas tagasi