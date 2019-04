Eestisse saadetakse massiliselt kahtlaseid fantoompakke, mille teavitused jõuavad Pärnu vanaprouale 

Juhtumit hakkas uurima Marek Lindmaa saates „Sotid selgeks” ning peagi jõuti avastuseni, mida poleks eales osanud oodata: Eestisse saadetakse igal kuul sadade kaupa valgeid ümbrikusarnaseid pakikesi, mis olla postiasutuse väitel tühjad. Mis nendes pakkides tegelikult on, pole teada, sest keegi pole neid kunagi avanud, neid on ainult läbi valgustatud. Samuti ei ole teada, kui palju inimesi on selliseid saadetisi saanud. Inimestele soovitatakse nendele pakkidele mitte järele minna ning neid mitte avada.

Kuigi Omniva ei olnud senini saate toimetaja kõnedele ja kirjadele reageerinud, helistab vahetult pärast Maimu juures käimist talle postiasutuse pressiesindaja Mattias Kaiv. Maimu number lubatakse süsteemis blokeerida, et sinna enam sõnumeid ei läheks. Siiski ei oska ta öelda, millal see juhtub. Maimule see uudis lohutuseks ei ole, sest seda on ta kuulnud ka varem.

Pakkide saatjaga ei õnnestu Omnival ühendust saada

„Tegu on keerulise e-kaubanduse anomaaliaga, kus Omniva on tegelikult teenuse osutaja rollis, mis tähendab, et meie oleme saanud pakkide saatjalt info, kellele pakk peaks saabuma. Paki eest on makstud ja meie kohustus on need kohale viia,” kommenteerib Omniva pakiautomaatide võrguosakonna juht Evert Rööpson. Praegusel juhul ei ole postiasutusel õnnestunud pakkide saatjaga kontakti saada.

Rööpson ütleb, et Maimu numbrit nad enda nimekirjast eemaldada ei saa, sest muidu ei saa ta ka tulevikus ise midagi pakiautomaati tellida ning näiteks tähitud kirja saada. „Paki peal on ka nimi ja oleme nende inimestega ühendust võtnud. Nemad ei oota samuti seda pakki. Meie saame need pakid tagasi saata, sest keegi nende vastu huvi ei tunne,” räägib ta lahendusest.

Pakid on väiksed ja kaaluvad 4-5 grammi. „Kui oleme need röntgeniga läbi valgustanud, siis need pakid on seest tühjad. Ohtu need inimesele kindlasti ei kujuta, aga kindlasti on tülikas neid sõnumeid saada,” mõistab Rööpson naise muret. Tänaseks laekub selliseid pakke umbes sadakond kuus.