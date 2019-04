„Naabrist parema” Kristel ja Hendrik: kell kolm öösel on tulnud tahtmine, et viskaks trelli läbi seina 

„Paar-kolm aastat tagasi, kui üldse hakkasime enda kodu otsima, ütlesin Hendrikule, et kuule, lähme saatesse! Aga Hendrik ei tahtnud ja kuidagi õnnestus meil enda kodu osta. Nüüd tunneme, et see on väikseks jäänud. Reklaami nähes ütlesin Hendrikule, et nüüd on saates ridaelamud. Lähme!” räägib Kristel. Tema sõnul oli kaalukaks argumendiks ka see, et nüüd on kindel, et tube on piisavalt, ning jääb ära teadmatus, kas saad kolmetoalise või kahetoalise.

Varem rulaparki ehitanud mees arvas, et kuna ta on varem ehitanud, siis üht-teist ta teab. „Arvasin, et ehitamisest ma ikkagi midagi tean, aga ma olen nagu Jon Snow („Troonide mängu” tegelaskuju – toim.) – „You know nothing Jon Snow”” tunnistab Hendrik.

Pingeline saateperiood nende suhet proovile ei pannud. „Me oleme nii kaua juba koos olnud ja kaks aastat Austraalias olnud, see pani meie suhet rohkem proovile,” arvab Kristel, kelle sõnul on juba kõik läbi tehtud. „Me juba teame, kuidas keegi millelegi reageerib.”

„Me vaidleme küll ja vahel on päris tuline vaidlus või pigem solvumine minu poolt, sest ma ei taha teha kogu aeg asju, mida Kristel tahab, aga ma tean, et ma pean need ära tegema,” sõnab Hendrik.

„Me pole pika vihaga. Muidugi ärritume ja ütleme midagi, aga sellise huumorimehega on keeruline pikalt tülis olla või mingeid halvasti ütlemisi tõsiselt võtta,” täiendab Kristel.

„Teame, mis me teeme ja miks me seda teeme. Arvasin, et on kergem, aga tegelikult on kõvasti raskem. Kell kolm öösel, kui augud on juba seinas ja riiul ei lähe seina, siis mõtled, et viskad trelli ka juba läbi seina, sest mis vahet sel enam on, kõik on pekkis nagunii. Aga siis võtad ennast kokku ja teed ära. Hommikul on hindamine. Kohtunikud ka ütlevad pärast, et on ilus,” toob Hendrik näite pingelisest olukorrast. „See võtab küll, aga annab ka vastu.”