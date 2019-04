„Naabrist parema” Kirsika ja Raido: me ei tulnud siia nalja tegema, vaid endale kodu saama! 

Mõlemad on pärit Tartust ega ole täielikult suutnud harjuda eluga Tallinna kesklinnas. Saatekodu neile aga meeldiks: see asuks Tallinna külje all ja meenutaks neile roheluse ja vaiksuse poolest varasemat kodulinna.

Samal teemal Saated FOTOD | Just need pered hakkavad „Naabrist paremas“ jahtima saateajaloo suurimat auhinda Saatesse tuleku mõte tekkis neil jõulude ajal, nähes telekast saatereklaami. Just Raido oli see, kes tegi ettepaneku kandideerida. Küll poolnaljaga, kuid siiski. „Ma mõtlesin, et no lähme siis! Saatsimegi ankeedi ära ja saime vastuse, et oleme oodatud järgmisesse vooru,” meenutab Kirsika, lisades, et nad mõlemad olid suhteliselt kindlad, et saatesse nad siiski ei pääse. „Kuigi me isegi harjutasime läbi, kuidas me kõigi ees räägime, millist kodu me tahame,” tõdeb Kirsika, et nad suhtusid asja siiski tõsiselt.

Pingeline saateperiood ei ole nende omavahelist suhet mõjutanud. „Pigem on probleemid tööalased, sest meil mõlemal on selline töö, kust me ei saa ära käia,” toob Raido välja kõige keerulisema osa.

Kirsika, kes töötab inglise keele õpetajana Gustav Adolfi Gümnaasiumis, ei saa üldse tööajast ära käia. Raido on kokku leppinud, et on reedeti vaba. „Ikkagi võttepäevadel telefon heliseb ja ma pean ka sel ajal tööd tegema. Ma ei saa nii, et mul on täiesti vaba päev. Töö on telefonis ja internetis,” kirjeldab mees.

„Me saame imekombel ülimalt hästi läbi, sest mina olen muidu rahulik, aga võin järsku põlema minna. Raido on aga täiesti rahulik,” räägib Kirsika. Võistlusolukordades usaldab Kirsika meest täielikult: „Ma jään rahulikuks, sest tean, et Raido saab hakkama.”

Raido on see, kes ehitab, ja Kirsika sisustab. Maitse osas on nad ühel nõul. „Mulle meeldib hästi palju roosat ja lilli igal pool. Raido on nõus olnud sellega, mis ma juba teinud olen ja mis plaanid meil on,” ütleb Kirsika.

„Peaasi, et pärast liiga palju roosat ei ole,” muheleb Raido.