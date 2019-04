„Naabrist parema” ema ja tütar kogesid, et saatepinge paneb proovile kõik suhted 

„Minu vanemad lahutasid eelmisel aastal ja kuna vana maja on vaja maha müüa ja uude kohta kolida, siis asjaolud olid täpselt sellised, et reklaam hakkas telekast jooksma õigel ajal,” tõdeb 20aastane Birgit, et just telereklaam neid saatesse tõi. „Minu suurem õde helistas, et kuulge, mul on tunne, et te peate minema ja proovima,” räägib tütar, kuidas otsus sündis.

Catrini sõnul on motivatsioon suur. Talle tundub saates osalemine vahva ja hea võimalusena. „See on võibolla isegi ainuke võimalus saada nii suur kodu. Muidu peaks väiksemasse korterisse kolima,” sõnab ema.

Ema ja tütre suhteid pole saatepinge suutnud murda. „Eks vahepeal on ikka arusaamatusi ja me ei nõustu kõigega, aga me tunneme teineteist niivõrd hästi,” on Birgiti sõnul neil emaga tugev side.

„Tegelikult see saade paneb proovile kõik suhted: tööalased, peresuhted, omavahelised, õdede ja partnerite vahel. Pingeolukorras tuleb kõik välja,” sõnab Catrin.

Suuri tülisid aga olnud pole, sest mõlemad on veendunud, et oluline on meeles pidada, miks saatesse on tuldud. Pigem ongi erimeelsused näiteks värvi osas. Kuldne kesktee on leitud elutoas ja köögis. Magamistoad saab igaüks ise kujundada ja sisustada vastavalt oma maitsele.