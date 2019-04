Saated Endine politseinik: politseinikele lööb võim pähe ja nad unustavad, et on rahva teenrid Toimetas Andra Nõlvak , täna, 21:03 Jaga: M

Kuvatõmmis/ "TV3"

Sander Falilejev on 44-aastane ja olnud nii politseinik kui ka päästeametnik. Kuigi see töö on tema kutsumus ja ta on lõpetanud sisekaitseakadeemia, ei suuda ta täna seda tööd teha, sest mehe sõnul on politsei ja päästeamet korrumpeerunud. Lisaks mõnitavad politseinikud tavakodanikke. Just seetõttu pöördus ta ka „Kuuuurija” poole.