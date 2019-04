Miks me vaatame vanu teleseriaale aina uuesti ja uuesti? 

Väike miniuuring kolleegide seas tõestas, et juba ammu nähtud sarjade vaatamine on mõnele lausa igapäevane tegevus ja vahel midagi muud vaadata ei tahakski. Põhjused, miks vaadata, varieeruvad aga seinast seina.

Komöödia oli vanasti parem!

Paljude lemmikseriaalid, mida mitmeid kordi uuesti vaadata, on komöödiasarjad. „Mina vaatan sarju „Kuumad seitsmekümnendad“, „Kontor“ ja „Parks and Recreation“. Need on lihtsalt nii pagana naljakad, heade lugude, hästi kirjutatud karakterite ja näitlejatega. See on hea ajaviide! Põnevussarju ei viitsi uuesti vaadata, kuna nende puhul juba tead, mis juhtub. Võib-olla ühe korra aastate pärast vaataks, kui on juba meelest läinud. Komöödiaseriaale vaataks tihedamini,“ võrdleb Martin.

„Kuumad seitsmekümnendad“: (vasakult) Josh Meyers, Laura Prepon, Wilmer Valderrama, Mila Kunis, Danny Masterson. Vida Press

„Tüdimust ei teki, sest osi on palju ja naljad kuuluvad klassikasse: need ei jää vanaks, vaata neid kui tihti tahes või ka mitu aastakümmet hiljem. Suur pluss on seegi, et need on ametlikul kodulehel tasuta kättesaadavad ja neid ei pea eraldi veebist otsima,“ lisab Martin.

Põhjus, miks vanu komöödiasarju vaadatakse, peitub ka selles, et nalja oli vanasti lihtsam teha ning seda heideti vabamalt. Tänapäeval on komöödia nii-öelda kammitsetud ja selle all kannatavad naljadki.