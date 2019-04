Karl-Erik Taukar: kahest auhinnast kallim on muusikaauhind 

Suure üllatusena tiitli võitnud Taukar sõnas saates, et on kunagi lugenud ühte Raua intervjuud, kus mees ütles, et ta ei vaata kunagi ise oma saadet. Taukar seevastu seda siiski teeb, kui mitte hea meelega. „Teen seda suhkruvee klaasiga. Ma ei naudi enda ekraanil nägemist,” sõnas Taukar, lisades, et teeb seda vaid seetõttu, et areneda.