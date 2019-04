Südameoperatsioonil käinud Tanel Talve: Põhimõtteliselt olen ma surnud olnud

„See ei juhtunud nüüd päevapealt, see on pikaajaine protsess,” räägib Talve, kuidas probleem südamega avastati. „Süda ise on tegelikult okei. Nagu tsiklimehed ütlevad, siis mootor on korras, aga kütusevoolikud on umbes. Mul on hea meel, et see avastati enne, kui nii öelda mootor oleks kokku jooksnud,” sõnab mees.

Riigikogust välja jäänud Tanel Talve: jaanuaris oli mul südameoperatsioon, magusaima kampaania ajal olin mitu nädalat rivist väljas Täna kaks aastat tagasi läbi elatud insuldile on ta nüüd suurema kontrolli all ja käis regulaarselt arsti vastuvõtul ning ka erinevaid protseduure tegemas, näiteks kardiogrammis. „Kõik oli korras ja ei avastatud, et midagi hullu oleks olnud. Eelmise aasta jõulude paiku, muidugi tekkis mul ka köha ja nohu, aga riigikogu treppidest kõndides tundsin torkeid rinna piirkonnas, mis õlga ja kätte lõid," meenutab ta, kuidas avastas, et midagi on ikka korrast ära.

„Läksin jälle kardiogrammi tegema ja kõik tip-top korras. Mõtlesin, et mis seal ikka,” räägib ta, lisades, et õnneks oli kogenud arst, kes tegi talle koormustesti kardiogrammiga. Seepeale hakati endist riigikogulast tõsisemalt uurima. „Õppetund on see, et kui esialgu tundub, et kõik on okei, aga enesetunne ütleb, et ei ole, siis tuleb uurida.”

Talvel lõigati lõhki nii käsivars, kust võeti arter, kui ka rind. „Nagu grillkana, süda paljaks ja pandi seisma ka,” kirjeldab ta seda, mida temaga tehti ja lisab, et põhimõtteliselt on ta surnud olnud. „Ei näinud valgust, mitte midagi ei näinud. Ärkasin üles ja oli tore olla. Jälle mulle antud üks päev.”

„Seda peab kindlasti küsima arstide käest, aga niipalju kui ma aru saan, pandi mulle uusi veresooni viis tükki südame piirkonda, et verevarustus oleks taastatud,” selgitab ta protseduuri, mille käigus aidati veri uuesti südamest läbi käima. „Nüüd peaks kütus kenasti läbi käima.”

Kuidas mees sellise tervisehädani aga jõudis. Enda sõnul ei olnud tal kunagi midagi tõsist viga. „Vererõhk natukese kõrge, veresuhkur ja kolesterool natuke kõrge, aga kõik need asjad kokku, ülekaal pisut koguaeg,” loetleb ta tegureid. Nüüd katsub ta elada tervislikumalt – rohkem liikuda ja vähem süüa.