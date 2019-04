Vaatajate huvi EKREst rääkiva šokidokumentaali „Kas pead hakkavad veerema?“ vastu jäi pigem leigeks 

Saate hiljem eetrisse panemine ja pikema reklaamiaja andmine ei olnud Saani sõnul variant, kuna dokumentaal oli oluline just siis. “Ajastus sellise žanri puhul on oluline, see on fastdocumentary (kiirdokumentaal - toim.). Dokumentaal võib tõhus olla ka sellisel kujul,” ütleb ta.