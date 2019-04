FOTOD | Just need pered hakkavad „Naabrist paremas“ jahtima saate ajaloo suurimat auhinda 

Vallo on Kersti tempoga sammu pidanud juba lausa poole naise elust — 17 aastat. Viimased neli aastat on paar pidanud pulmaplaane, sest tahavad abielluda kihlumise päeval ja sel aastal langeb nende unistuste päev viimaks laupäevale. Kui Kersti toob tähtsale päevale lilled, siis Vallo toob muusika, sest tema hobiks on house-muusika, täpsemalt on ta DJ Wolzwoog. Igapäevaselt töötab ta aga finantsettevõttes süsteemiadministraatorina.

Pidur ja gaas - Kristel ja Hendrik

Värske abielupaarina ühiseks perekonnanimeks Vesi saanud Kristel (34) ja Hendrik (34) on koos olnud 9 aastat, kuid pulmi peeti alles eelmisel suvel. “Mina abiellun, kas sinu või kellegi teisega!” teatas sel hetkel gaasiks olnud Kristel ja pidur-Hendrikul ei jäänudki muud üle.

Kristel ja Hendrik Kalev Lilleorg

Paar on jõudnud arusaamale, et toimivadki igas olukorras kui pidur ja gaas. Kui üks pidurdab, siis teine ei anna alla. Kuigi piduri rollis on kaasad vaheldumisi, on põhiliseks gaasiandjaks siiski Kristel, kes ei löö risti ette millegi ees ja tõmbab ka Hendriku oma ideedega kaasa. Olgu selleks siis kodu remontimine või iseenda pulma korraldamine, viib naine oma sihikindluse ja põhjalikkusega viib naine ettevõtmised edukalt lõpule. Ettevõtlikkust ja head silma nõuab ka tema igapäevatöö, nimelt on Kristel H&Mis dekoraator.

Kui Kristel on suuna ette näitanud, asub ka Hendrik asja kallale ja on valmis oma mugavustsoonist korralikult välja astuma, igal sammul nalja visates. Suu peale kukkunud pole see mees tõepoolest - huumorisoon on küll omamoodi, aga külmaks ei jäta ta kedagi. Kristel on oma abikaasa iseloomustamiseks öelnud, et Hendrik on kui Hunt Kriimsilm, kel mitu palet. Lisaks oma igapäevasele tööle on ta ehitanud rulaparke, kommenteerinud lumelauavõistlusi, proovinud kätt räpparina ja on veel mitmeid ameteid, millega Hendrik nii möödaminnes hakkama on saanud.