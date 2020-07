ETV 65 | Vinge räpilahing! Neli telekanalit pildus üksteise suunas teravaid kommentaare 

Eesti filmi- ja teleauhindade jagamisel toimus ka põnev räpilahing, kus üksteise vastu astusid üles nelja telekanali esindajad. Pildumata ei jäänud ka teravad kommentaarid. ETV esindajana astus võistlustulle Reet Linna, Kanal 2 saatis Robert Rooli, TV3 räppariks oli Keili Sükijainen ja Tallinna TV esindaja oli Jüri Aarma.

Kriitikanooli pildus Aarma nii ETV kui ka erakanalite suunas.

„Kanal 2 teil töötajaid on päris villand vist? Berends tuli meile ja lahti saite Killandist. On teil üldse kanalis kedagi veel tööl seal ? Või on pelgalt tühjus nagu te eelarve real. Ja TV3 ega teil ka pikka pidu näe, varsti uksed kinni kui tuleb Margna palgapäev," osutas ta kanalite personali vahetusele.

„Tallinna TV see teie antud veering oli teie eksistentsi ainus hea investeering. Te kanal on kui ülekanne Iru hooldekodust, sest teil on tööl vaid need, kes on lahkund riigikogust. Aunaste ja Võrno ja ilmselt kannate ka hoolt, et „Poolkuu Gräziniga” näeme juhtimas Erki Noolt,” tulistas Linna Aarma ja Tallinna TV suunas.

„Mäletate ETV-s veel „Terevisiooni”, siin galal täna neil on null nominatsiooni, sest Kanal2 „Hommik” röövis neilt kõik võimalused. Te oma rahvas kiidab meid, kui ei kuule ülemused. Saan aru, et teil on kadedusest ihukarvad püsti ja kardate me „Radarit” nagu Kärmas Katrin Lusti,” tulistas Rool ETV suunas.

„Jüri, Erki Berends me poolt on kingitus, sest muidu oleks asi läinud teil päris piinlikuks. TV3 aastas välja käib oma trumbikaardi kui jõuluajal näitab jälle „Die hard-i”. „Kolmeraudne” kustus ka, see kõigile vast liiast, saate jälle lasta vanu osi Marionist ja Friidast. Teile saateideid pakun, nii džentelmen olles, Teet ja Kristjan näljas ehk „Kaks kanget TV3-s”. Ja teie asemel ma üldse siin kõvasti ei pauguks, sest kellestki teist pole Nublu teinud laulu!” näitas Rool, et ei ole suu peale kukkunud.