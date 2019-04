GALERII | Eesti parim pagar Sandra: finaali esimene ülesanne läks mul nii metsa, et olin valmis võistluse pooleli jätma! 

Kui näiteks välismaistes saadetes tehakse tihti erinevate kujudega kooke nii, et pannakse raam kokku plasttorudest ja muust kraamist, siis meie pagaritel seda luksust polnud. „Tegin piparkookidest lillekesed, panin need üksteise peale ja sellest sai karuselli hoidev tugi,“ selgitab Sandra. Muide, tolleks korraks õppis ta ära ka karamelli tegemise, millega kogu ilu kokku liimida. Muidugi tegi Sandra taignas kasutatud piparkoogimaitseaine ise. „Teised kasutasid valmis pulbrit, aga mina panin kõik maitsesined ise, riivisin isegi muskaati.“

Finaalis tuli võistlejatel lisaks tassikookidele küpsetada ka võidutort. Sandra oma oli kosmiline tort, mille seest tulid välja planeedid ja linnutee. Sandra ütleb, et kook sündis finaalis kohapeal, sest siis lastega – tütred olid siis kaheaastane ja seitsmekuune – kodus olles polnud tal lihtsalt aega selle küpsetamist proovida. „Tavaliselt ütlesime enne saadet meeskonnale, kui palju ja milliseid koostisosi meil vaja on, aga ma ei jõudnud finaaliks ka seda öelda ja küsisin salvestuse hommikul, et mis neil külmkapis üle on. Sellest materjalist kook sündiski. Eks õige pagar peakski suutma teha imelise koogi asjadest, mis ette antud on."

Tordi sees olnud planeedid tegi ta valmis ümmarguste pulgakoogivormidega ja küpsetas ahjus ära. Siis aga valas peale toore taigna ja küpsetas kooki veel kord. Kohtunikud olid skeptilised ja arvasid, et kook jääb teistkordsel küpsemisel seest väga kuiv. „Ma lisasin sinna piisavalt võid, et see jäi mahlane,“ paljastab Eesti parim pagar.

Natuke jäi Sandra tordi osas siiski rahulolematuks – ta oleks soovinud seda teistmoodi kaunistada. „Minu jaoks on koogi välimus väga tähtis ja kaunistamine võtab alati kaua aega. Toitu süüakse ju silmadega. Seekord kaunistasin nii, nagu esimene emotsioon ütles. Kui selle koogi tegemist alustasin, mõtlesin: „Tee-tee, pead ruttu tegema, sul pole aega, lihtsalt tee valmis,“ muigab ta. Kohtunikud ütlesid Sandrale, et kook on väga temalik ja kiitsid selle mahlasust.

Sandra ütleb, et saate jooksul on talle kirjutanud väga paljud inimesed, et temalt kooke tellida. „Saade andis mulle kinnituse, et küpsetamine on minu tulevik.“ Oma kohviku peale ta veel ei mõtle, küll aga on suvel avatud kodukohvik.