Anna Pihl soolisest alavääristamisest: mulle on öeldud küll hellitavas vormis „Annakene, mida sina ka tead.” 

„Just „Pealtnägija” töös on seda kõige rohkem tajuda. Kui meil on mõni väga uuriv teema ja läheme kellegi sellistesse saladustesse, millest nad ei tahaks rääkida, siis on mulle küll öeldud, niimoodi hellitavas vormis „Annakene, mida sina ka tead” või „sa polnud sellel ajal veel täiskasvanugi”,” kirjeldab ta.

„Ma püüan seda mitte väga tõsiselt võtta ja mul on aja jooksul tekkinud nipp, mida soovitan ka teistele naisajakirjanikele: kui keegi ütleb mulle „Annakene” ja seal teisel pool on näiteks Juhan, 40, siis ma ütlen talle vastu „Juhanikene”. Siis ta saab aru kui jabur viis on kedagi niimoodi nimetada,” muigab ta.