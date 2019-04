Fyre festivali korraldusmeeskonda kaasatud eestlane Keith Siilats: lahkusin meeskonnast, sest sain aru, et korraldajad on idioodid 

“Mul ei ole seal saates perekonnanime, et nendel inimestel, kes mind teavad, oleks naljakas, aga mingid võõrad ei paneks kokku. Aga tuntakse USA-s tänaval ära mind ja tahetakse pilti teha. Ma ei uskunud seda. Lennujaamas ka küsiti, kas ma olen Fyre festivali piloot. See on natukene naljakas,” ütles ta.

"See on meie kaubamärk, meil käib selle üle vaidlus ja me tõenäoliselt võidame selle, et Taxify ei või seda kasutada. Kaubamärkidega on nii, et see, kes selle esimesena registreerib, see ka selle saab," ütles Siilats.