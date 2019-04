Surrogaatlust kasutanud pereisa: lasteta olemise valu on kirjeldamatu 

Mees pole kuigi optimistlik, et seaduslikus plaanis midagi muutub. „Kümme aastat pole midagi muutunud. Ja naise fertiilne iga pole igavene,” ütles Mihkel soovides, et kiiremas korras seadustataks altruistliku eesmärgiga surrogaatlus.

„Seal, kus meie seda tegime, ei sunni keegi neid naisi seda teenust pakkuma. Nad tulevad ise. Meie lapse surrogaatema tänas meid, et andsime talle sellise võimaluse,” sõnas Mihkel. Ta lisas, et naine sai selle eest üle 10 000 euro ning ostis selle raha eest korteri.

Mehe sõnul on see pisku ning tänaks naist abi eest rohkemana, kasvõi materiaalselt. Niiviisi sõidabki pere lähiajal Gruusiasse koos tütrega, et surrogaatemaga kohtuda.

„Soovin anda julgust oma unistuste täitmiseks,” sõnas Mihkel ning lisas, et lastesaamise soov surrogaati kasutades on väga kaalutletud otsus. „Need lapsed on väga oodatud. Rääkida mingist kiriku moraalist või kellegi ekspluateerimisest või, veel hullem, kellegi müügist, siis see ei ole nii. Kui nendel kriitikutel on endil see aeg käes, äkki mõeldakse teistmoodi.”