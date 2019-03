VIDEO | Eeva Esse telekarjääri algusest: sain ju aru, et mind ei võeta tõsiselt 

Esse läks 22aastasena pärast ülikooli lõpetamist tööle "Aktuaalse kaamera" majandustoimetusse ja tundis, et teda ei võeta tõsiselt. "Siis hakkasin tihedamini prille kandma. Ma ei tahtnud, et minu vanust artiklite juures ära märgitakse. Nüüd see ei ole minu jaoks probleem - ütlengi, et olen 28, sest see on ajakirjandusmaastikul juba natukene tolereeritav vanus."

"Mäletan ühte seika, kui olime Ingridiga (Teesalu - T.J.) kahekesi saatejuhid. Olime teemaga ise kursis, teadsime, millest peame rääkima ja see väga huvitas meid. Intervjueeritav, muidu väga meeldiv meespoliitik, ütles vahetult enne otse-eetrit: "Noh, tupsud, teiega on ju nii lihtne - küsimused on ette kirjutatud, mina räägin, mis ma räägin ja teie lihtsalt noogutate kaasa"," meenutab Keili, et sai sellise käitumise peale väga kurjaks. "Muidugi midagi ei juhtunud ja jäime viisakaks. Ma pigem isegi naeran selle üle."