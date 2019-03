VIDEO | Mart Helme „Esimeses stuudios“: süvariik eksisteerib, kultuuriliberaalid hirmutavad ühiskonda, abortide vältimiseks suurendatakse rahastust 

Ajakirjaniku küsimuse peale, kas nad hakkavad kärpima ja sulgema neid liikumisi, mis EKRE-le ei sobi, vastas Helme eitavalt. „Kui meil on valitsuse välised organisatsioonid, las tegelegu oma raha asjadega ise. Riik raiskab ja kulutab raha paljudele asjadele, millele riik ei peaks raha kulutama.”

Siiski tunnistas Helme, et kui NO99 teater oleks veel lahti, oleks nad selle rahastamist vähendanud. „Riikliku raha sai see teater vahetult enne sulgemist samuti väga suures koguses. Me vaatame üle ja paneme proportsiooni. Miks mõnele teatrile, nagu Vana Baskini Teater, ei leita isegi mingit närust 35 000 eurot, aga mingi teater kullatakse miljonitega üle?”.

Liberaalid lõhestavad ja hirmutavad ühiskonda

Mart Helme sõnul on liberaalid välja mõelnud EKRE-st rida rumalusi, valesid ja hirmujutte, millest üks on see, et kui nemad saavad kultuuriministri portfelli, sulgetakse kõik asutused, mis parempoolsele parteile ei meeldi.

„Kultuuriliberaalid praktiseerivad ühiskonna lõhestamist ja hirmutamist. Kummalisel kombel on just näitejad need, kellel on pildil midagi valesti ja kellel on koll kapist kaduma läinud. Nüüd hirmutatakse kaabudega. Võtke nüüd rahulikult, inimesed. Oleme täpselt samasugused Eesti riigi kodanikud nagu teie. Meie poliitilised vaated ja arusaamad riigi ehitamisest on mõnevõrra teistsugused,” kommenteeris Helme, keda häirib see, et näitlejad on loonud endale EKRE-st kuvandi kui hirmuäratavatest vägivallatsejatest, mida nad süüdimatult levitavad erakonda tundmatagi.

Mart Helme kommenteeris ka enda poja Martini tänast kirja ERRi nõukogu liikmetele seoses ringhäälingu ajakirjanike poliitilise kallutatusega. Vanema Helme sõnul on osad rahvusringhäälingu ajakirjanikud käitunud teatud maailmavaate propagandistidena ja teinud seda agressiivselt ja intervjueeritavaid alandavalt. „Ma ei taha mõnitavat, süüdistavat ja propagandistlikku ajakirjanikku.”

Kui saatejuht Priit Kuusk tõi välja Ratase tänase tsitaadi („poliitikul pole õigust ühtegi ajakirjanikku eetrist maha võtta”), vastas Helme, et peaminister eksib. „Ta ei süvene teemasse. Teema on järgmine – Martin Helme on EKRE fraktsiooni poolt ERRi nõukogu liige, kes on kohustatud jälgima ja nõudma, et rahvusringhääling käituks tasakaalukalt ja erapooletult. See on tema tööülesanne. Ta juhtis tähelepanu punktidele, mida tema hinnangul on rikutud.