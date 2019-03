Eesti TV3 VIDEO | Uuring: enamik Eesti inimesi ei ole rahul koalitsiooniläbirääkimistega ja näeksid peaministrina Kaja Kallast Toimetas Hindrek Pärg , täna, 19:31 Jaga:

EKRE, Isamaa ja Keskerakonna juhid meediale kommentaare jagamas Robin Roots

TV3 poolt tellitud ja Kantar Emori poolt läbiviidud uuringust selgub, et 38 protsenti eelistaks peaministrina Kaja Kallast, Jüri Ratase poolehoidjaid on 31 protsenti. Ka ei ole enamik kodanikest rahul käimasolevate võimuläbirääkimistega. Loodava kolmikliidu kiidavad heaks vaid EKRE toetajad, Isamaa ja Keskerakonna valijate hulgas on segadus suur ja rahul on vaid alla poole eelmainitud kahe erakonna toetajaist.