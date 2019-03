Pakistani ettekandja kogub kuulsust Tyrion Lannisteri libateisikuna. 

Channel NewsAsia andmetel on 25 aastase Khaniga, kui kuulsa libateisikuga, fännid korduvalt pilti teha tahtnud.

Khan ja Dinklage ei näe ainult sarnased välja, nad on ka sama pikad – 132 sentimeetrit. Pildid kahest mehest on sellest ajast alates populaarsust kogunud.

Khan töötab Pakistani Rawalpindi linna väikeses restoranis. Kusjuures, Khan on üks põhjuseid miks inimesed külastavad ka Kashmiri restorani.

„Kui Khan võtab vaba päeva või jääb haigeks, siis inimesed otsivad teda taga ja küsivad, kuhu ta läinud on?” räägib restorani omanik Mailk Aslam Pervez. „Nad saavad lausa pahaseks. Nad armastavad teda. Meil on siin küll alati rahvast, aga selline buum on tekkinud just tänu temale.”