LOOTUSETU OLUKORD? Eestisse ehitajaks tulnud grusiinid on jäetud rahata 

Tänaseks on Zurab koos oma ehitusmeestega olnud Eestis juba pea pool aastat. Tehtud töö eest on neil aga saamata jäänud praeguseks üle 30 000 euro. Nüüd väidab mehed ehitama kutsunud Aivar, et meeste töö on ebakvaliteetne, hoolimata sellest, et lasi neil enne kuus korrust ehitada. „Kui tuli kätte aeg raha maksta, siis öeldi, et töö on ebakvaliteetne. Ja siis algavad muinasjutud,” sõnab Zurab, kelle sõnul nad pärast tehtud tööd minema saadeti. Põhimõttekindel grusiin aga saba jalgevahel minema ei jookse, vaid kavatseb olla siin seni, kuni temale ja tema meestele on raske töö eest raha makstud. Nii hakkaski ta protestima. Näiteks ronis ta ehitatava maja katusele ja lubas sealt alla hüpata ja maja põlema panna. Tegu oli kõigest meeleavaldusega.