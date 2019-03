Lennart Meri poeg Mart Meri: isa tahaks endiselt, et Eesti oleks suurem mitte väiksem 

„Kodus tal sellist bravuuri ei olnud, nagu paljud on harjunud arvama. Bravuur tuli tal teistes olukordades - mõnikord ka väga tõsiste teemade puhul." Mart tõi näitena ajalukku läinud värvika seiga, kui isa oli Ameerikas välisvisiidil ning Valges Majas Bush seeniorile teinud Eesti asukoha selgeks gloobuse peal, tõmmates Eesti kohale risti. Tol ajal täitis Lennart Meri veel välisministri kohustusi.

Ramatu "Hõbevalge" kirjutamise protsessi meenutas Mart kui väga intensiivset perioodi. „See tõmbas ta nii endaga kaasa. See oli intensiivne aeg. Ega ta väga palju ennast ei säästnud. Magamisega oli tal raskusi ka just selle tõttu, et ta pikka aega töötas öösiti."