Varro Vooglaid ja Peeter Oja läksid abordiküsimuses otse-eetris raksu! Oja: see, et Martin Helme, suvaline inimene, niimoodi solvab arste, on sigadus ja häbematus 

Vooglaid ütles, et on Martin Helme väljaöelduga abortide teemal 100% nõus. “Ma tahan talle öelda suur aitäh selle eest, et ta esimese poliitikuna on nii ausalt ja otsekoheselt nendest asjadest rääkinud. See, mida ta ütles “Esimeses stuudios”, mida Arstide Liit hukka mõistis, seal ei ole mitte midagi vale, kõik on tõsi. See, et naistearstid teevad aborti, ei ole mingisugune paratamatu osa nende tööst, üle maailma on palju naistearste, Itaalias, Iirimaal, kes keelduvad abortide tegemise osalemises, sest see tõepoolest on vastuolus Hippokratese tekstiga. On! Algse tekstis on, et ei tohi anda naisele mingisuguseid vahendeid, mis kutsuvad esile tema sees elu hävinemise.”

Peeter Oja vastus Vooglaiu öeldule läks publikule aga nii korda, et sellele järgnes suur aplaus.

“Kui täitsa suvaline inimene, minu jaoks antud hetkel Martin Helme, poliitik. Minu jaoks suvaline inimene, kes on suuga teinud selle, et ta on saanud riigikokku. Suuga! See ei ole eriline kunst, et saada valituks, rääkida mida tahes. Võtab endale õiguse süüdistada moraalituses inimesi, kes on teadlikult valinud endale eriala, õppinud seda. On professionaalid, annavad kogu oma hinge, et aidata antud juhul naist. Minu ema oli ka meditsiinitöötaja, ämmaemand. Need situatsioonid on palju keerulisemad, Martin ei tea tuhkagi sellest. Absoluutselt. Mina ka ei tea! See, mis tegelikult toimub. Me võime vaielda selle üle, millal algab elu. Kas siis, kui toimub viljastamine, siis kui inimene sünnib, või tekib teadvus. Selle üle võib vaielda. Aga on väga olulised asjad, sa ei tohi rünnata inimest, kes on teinud kõik selleks, et teine inimene saaks asjaga hakkama. Kui me kujutame ette, et naine, kes on vastu võtnud sisimas otsuse, et ta teeb, ükskõik mis põhjusel, abordi. Ta on üksi. Me oleme kõik olnud üksi. Oma mõtetega, piinadega, küsimustega. Ta peab lahendama väga suure probleemi enda jaoks. Naised ei lähe lippudega ega pasunafanfaaridega tegema aborti. Ja ei ole ühtegi günekoloogi või ämmaemandat, kes reklaamib ennast, et tulge ja hetkega olete 500 grammi kergemad, mitte keegi ei tee seda. Ja niimoodi solvata lihtsalt arste, inimesi, kes on pühendnud, on lihtsalt sigadus ja häbematus,” ütles Oja.

“Kuulutada midagi sigaduseks ja lubamatuks, et sellel teemal ei tohi rääkida, on retoorika, mida ei tohi minu arvates kasutada. Sa kuulutad täiesti legitiimse moraalse positsiooni väljendamise sigaduseks. Kuidas mina peaks sulle vastama? Et vaata, milline mölakas sa oled? Ja lähebki lahti. Tegelikult, mida sa võiksid teha, mõista seda positsiooni, mida Martin Helme väljendas. Ta on reaalselt mures, et iga aasta rohkem kui 4000 pisikest last tapetakse emaüsas ära valitsuse rahalisel toetusel. See on asi, mida ei peaks ühes ühiskonnas olema,” vastas Vooglaid. “Süütut inimest ei tohi tahtlikult tappa, nõustud sellega?” küsis ta Ojalt.

“Ma ei nõustu sellega, et loode on veel inimene,” vastas too.

“Alati on olnud inimesi, kes kuulutavad mingi inimgrupi mitte-inimesteks. Aga see on teaduslik fakt, et tegu on inimesega. Kas sa oled käinud oma lastega ultrahelis? Kes sulle sealt vastu vaatab siis? Ei ole inimene?” põrutas Vooglaid edasi.