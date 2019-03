VIDEO | Osa kaubakettide meest võib tihti osutuda võltsinguks 

Tartumaal talvitub mee-ettevõtja Taavi Tulli hoole all 1600 mesilaspere, mis teeb sellest Eesti ja Põhjamaade ühe suurima mesinduskompleksi. Ometi on Tullide pereäri ja teiste Eesti mesinike elu juba aastaid kibe, sest üliodav importmesi ähvardab lämmatada kohaliku tööstuse, vahendas „Pealtnägija”.

Tull sõnas, et paraku eelistavadki inimesed odavat mett. „Kaubanduskettidel ei lasu mingit kohustust uurida mee kvaliteeti ega seda, mis seal sees on,” ütles ta.

Mesi on maailma üks kõige enam võltsitud toiduaine. Austraalias puhkes mullu septembris suur meeskandaal, kui riigi suurimat meetootjat ja mitut poeketti süüdistati võltsmeega äritsemises. 28 testitud meest osutus võltsinguks lausa 12.

Sarnaseid paljastusi on olnud ka teistes lääneriikides, aga lihtsustatult joonistub välja kaks probleemi – nn meepesu, kus püütakse varjata mee päritolu, näiteks Hiina mett müüakse Eesti mee pähe, ja teiseks mee võltsimine, kus meena esitletakse magusat segu, millel halvemal juhul pole mesilastega mingit kokkupuudet olnud.

Asjatundjate sõnul liiguvad selles äris globaalselt tohutud summad, mistõttu on see näiteks Hiinas väidetavalt kuritegeliku allilma käpa all. „Inglise keeles nimetatakse seda honey laundering’iks, kus üritatakse mee päritolu ja selle tegelikku sisu varjata. Näiteks USA on Hiina mee suhtes kehtestanud nulltolerantsi. Seda pestakse läbi kolmandate riikide Kagu-Aasias, et ikkagi USA turule jõuda,” rääkis saates kutseliste mesinike ühingu juhatuse liige Mart Kullamaa.

Kaks mett kolmest põrusid testis

Ühing ostis novembris supermarketitest kolme nende meelest kõige kahtlasema meemargi näidised, igaühest kaks purki, ja saatis need oma kulu ja kirjadega Saksamaale QSI-nimelisse laborisse. Testis põrusid kaks Eesti levinud odavmee brändi – Rimi õiemesi ja Mesi Mumm. Rimi toode on kirjade järgi pakendatud Lätis ja sisaldab meesegu, mis on pärit nii Euroopa Liidust kui väljastpoolt.