Kas „Litsid“ murravad end välismaa ekraanidele? Sarja ostmisest on huvitatud maailma suurim venekeelne meediakontsern! 

Sanderi sõnul ei ole hetkel veel õige aeg avalikustada, millise meediakontserniga on tegemist. "Tuuli (sarja produtsent Tuuli Roosma - toim.) ei luba enne nimesid nimetada, kui leping on allkirjastatud, õigem on. Aga on konkreetne pakkumine ja just eksklusiivile," õrritab ta. "Aga see kontsern esindab kogu endise NSVL territooriumi ja lisaks ka "sotsriike" - Poola, Tsehhi, Ungari, Rumeenia, Slovakkia," lisab ta.

"On ju võimalik, et nad meelega tahavad, et keegi teine seda levitama ei hakkaks ega venekeelsele vaatajale näitaks. Kunagi oli näitlejanna Hedy Lamarr, kes tegi 1933. aastal erootilise filmi, hiljem abiellus sõjatöösturiga, kes siis aastaid üritas osta kokku kõik filmi koopiad, et need ära hävitada," oskab ajaloohuviline Sander rääkida.

"Aga ei taha negatiivselt meelestatud olla, äkki neid ikkagi huvitab seda näidata. Meil ei ole seal ju mingit rahvustevahelist viha, ainul kommunismiviha," lisab ta.

Millistest summadest näitamisõiguse müümisel juttu on, Sander öelda ei oska, selle poolega tegelevat samuti Roosma. Kuid ta usub, et see summa on ikka päris kopsakas.

"Aga ma oletan, et niivõrd suurte kontsernide, kuhu alla kuuluvad miljonid vaatajad, lepingud - ja eriti eksklusiivlepingud - ei ole odavad! Isegi Eesti maksab oma pisikese vaatajate arvu kohta päris kõvasid summasid, et välismaiseid uusi ajaloodraamasid näidata," selgitab ta.

Müügist saaks vajaliku summa teise hooaja tegemiseks